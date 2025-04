Danse avec les Stars : «J'ai envie que ça s'arrête», Florent Manaudou veut quitter Elsa Bois !

Amadou Diawara

La finale de Danse avec les Stars aura lieu ce vendredi soir. Toujours en lice, Florent Manaudou enchaine les répétitions avec Elsa Bois depuis le début de la semaine. Lors d'une pause avec les autres candidats, le nageur de 34 ans a avoué qu'il avait hâte que la compétition soit terminée, et ce, pour pouvoir faire un bilan complet de son parcours.

S'il a dû passer par le face à face vendredi dernier, Florent Manaudou a tout de même validé son ticket pour la finale de Danse avec les Stars. En couple avec Elsa Bois, dans l'émission et dans la vie, le nageur de 34 ans va se frotter aux deux autres duos lors de l'ultime prime : Lénie - Jordan Mouillerac et Adil Rami - Ana Riera.

Danse avec les Stars : Florent Manaudou a hâte d'en finir

Présents dans les studios de répétitions ce mardi, Florent Manaudou, Elsa Bois, Lénie, Jordan Mouillerac, Adil Rami et Ana Riera ont fait une pause tous ensemble autour d'un canapé. L'occasion d'évoquer la finale de Danse avec les Stars, programmée ce vendredi soir. Comme l'a reconnu Florent Manaudou, il est pressé que la compétition soit terminée pour pouvoir faire « un point » sur son parcours, et ce, même si cela signifiera la fin de son aventure avec Elsa Bois sur TF1.

«Quand tu as la tête dedans, c'est plus compliqué de faire un point»

« Je pense que la beauté des choses, c'est le côté éphémère aussi. Là, c'est trois mois très intenses, et j'ai envie que ça s'arrête pour pouvoir faire un bilan, et savoir ce que ça m'a apporté aussi. Quand tu as la tête dedans, c'est plus compliqué de faire un point », a confié Florent Manaudou dans une vidéo publiée par TF1. Le double médaillé de bronze aux JO de Paris l'été dernier aura tout de même l'occasion de danser une dernière fois avec Elsa Bois à l'occasion de la finale de Danse avec les Stars.