Florent Manaudou : L'échange surréaliste sur ses «fesses» !

Amadou Diawara

Qualifié pour la finale de Danse avec les Stars, Florent Manaudou (34 ans) travaille intensivement avec Elsa Bois (24 ans) cette semaine, et ce, pour préparer leurs trois chorégraphies de ce vendredi soir. Lors d'une séance, le couple s'est amusé à comparer le nageur à un vermisseau, évoquant même ses fesses.

Lors des demi-finales de l'émission Danse avec les Stars, Florent Manaudou et Elsa Bois ont eu très chaud. En effet, le couple - dans l'émission et dans la vie - a dû disputer le face à face pour valider son ticket pour l'ultime prime de ce vendredi soir. Opposés aux duos Adil Rami - Ana Riera et Lénie - Jordan Mouillerac, Florent Manaudou et Elsa Bois s'entrainent intensivement cette semaine pour se donner un maximum de chances de remporter le titre. Malgré tout, ils trouvent tout de même le temps de se détendre un peu pendant les séances.

«Tu as beaucoup d'attributs d'un vermisseau»

Dans une vidéo publiée par TF1, Florent Manaudou a affiché une très belle forme. En effet, le nageur de 34 ans a réalisé plusieurs enchainements à la perfection. Ce qui a impressionné sa partenaire : Elsa Bois. « T'es super comme gars », s'est enflammé la danseuse professionnelle, avant que Florent Manaudou ne lui pose une question étonnante.

«Je n'ai pas de fesses, je suis tout plat»

« Tu trouves que j'ai un peu le bras comme un vermisseau ? », a demandé Florent Manaudou. « Oui, tu as beaucoup d'attributs d'un vermisseau je trouve », s'est amusée Elsa Bois. « Oui, j'ai les fesses d'un vermisseau (rires). Ah non, je n'ai pas de fesses. Je suis tout plat. Tu me mets de profil, on ne me voit quasiment pas (éclats de rires). On peut travailler chef s'il vous plait ? », a plaisanté Florent Manaudou. Et après un nouvel enchainement réussi par le nageur, Elsa Bois l'a une nouvelle fois congratulé. « J'aime trop quand tu fais des trucs comme ça, c'est génial », a lancé la jeune femme de 24 ans. « C'est quoi les trucs comme ça ? », s'est interrogé Florent Manaudou. « Quand tu fais les choses bien tout de suite et que tu comprends », a répondu Elsa Bois.