Surfshark : le VPN qui muscle votre sécurité en ligne est à prix cassé pour son anniversaire

Qui a dit que la protection numérique n'était pas un sport de haut niveau ? Pour son 7e anniversaire, Surfshark casse les prix et propose une offre anniversaire difficile à ignorer, que vous soyez un sportif connecté ou un amateur de streaming sportif.

Une promo d’anniversaire des plus musclées

Pour ses 7 ans, Surfshark dégaine une offre anniversaire ultra compétitive qui ne laissera personne sur la touche. L’abonnement Surfshark Starter, normalement facturé 4,39€/mois, passe à seulement 1,99€/mois avec un engagement de deux ans. Et cerise sur le gâteau : trois mois supplémentaires sont offerts pour toute souscription pendant la période de promotion qui s’étend du 7 au 30 avril.

Mais Surfshark ne s’arrête pas là. Pour les utilisateurs en quête d’un pack tout-en-un, la formule Surfshark One est de son côté proposée à 2,49€/mois. Elle inclut non seulement le VPN, mais aussi un antivirus efficace, un bloqueur de pubs et de trackers, un outil d’alerte en cas de fuite de données (Surfshark Alert) et un moteur de recherche sans traçage (Surfshark Search).

Découvrir les offres VPN de Surfshark à partir de 1,99€ par mois

En clair, c’est l’une des suites de sécurité les plus complètes et abordables du marché, et pensée pour les internautes à la recherche de performance et de tranquillité numérique.

Un VPN taillé pour les sportifs d’aujourd’hui

Le monde du sport ne se limite pas aux terrains physiques : il se vit aussi derrière un écran. Et dans ce contexte, protéger sa vie numérique lors de l’utilisation d’un PC, d’un smartphone et même d’un téléviseur connecté est rapidement devenu une nécessité pour beaucoup.

Le VPN Surfshark permet justement de sécuriser nos données personnelles mais aussi de protéger notre vie privée. Comment ? Cet outil permet de masquer son adresse IP, de chiffrer ses échanges et même d’éviter les intrusions, par exemple lorsque vous vous connectez à un Wi-Fi public en déplacement (hôtels, aéroports, restaurants). Car c’est bien connu, ces réseaux ouverts à tous représentent une porte d’entrée aux pirates malveillants.

Le VPN est aussi une solution de choix pour les personnes qui regardent le sport sur les plateformes de streaming. En effet, il assure une connexion plus fluide et sans ralentissement. Le routage intelligent de Surfshark permet par exemple d’optimiser la connexion en se connectant aux serveurs les plus proches des plateformes de streaming.

Simplicité, performance et polyvalence

Surfshark se démarque aussi par sa facilité d’utilisation. Il s’installe en quelques clics sur PC, smartphone, tablette, Smart TV, routeur, ou même console via Smart DNS. Et contrairement à d’autres fournisseurs, il n’impose aucune limite sur le nombre d’appareils connectés simultanément : parfait pour en faire profiter tous vos proches !

Enfin, avec ses plus de 3200 serveurs répartis dans 100 pays, Surfshark garantit une connexion rapide et stable, même à l’autre bout du monde. Un atout précieux pour suivre l’actu sportive, consulter ses stats ou rester connecté à sa communauté sans se soucier de tomber dans le viseur de pirates malintentionnés.

En résumé, que vous soyez un passionné de sports ou simplement soucieux de votre sécurité en ligne, Surfshark propose une solution complète et intuitive, et désormais plus accessible que jamais grâce à sa promo anniversaire valable jusqu’au 30 avril.

