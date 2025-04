Danse avec les Stars : Masterclass signée Florent Manaudou, il n'en revient pas !

Amadou Diawara

Florent Manaudou en a surpris plus d'un lorsqu'il a interprété une salsa sur le titre de Dirty Dancing. Lors d'une visite en studio de répétition, Chris Marques n'a pas tari d'éloges à l'égard du nageur de 34 ans, affirmant qu'il avait réussi à l'émouvoir lors de sa prestation.

En couple avec Elsa Bois - dans l'émission et dans la vie - Florent Manaudou fait forte impression dans Danse avec les Stars. En effet, la nageur de 34 ans a réussi à se qualifier pour la finale. Lors de ses répétitions de mercredi avec Elsa Bois, Florent Manaudou a reçu la visite de Chris Marques et de Mel Charlot, qui n'ont pas manqué de le féliciter lorsqu'ils ont revisionné sa salsa sur le titre du film Dirty Dancing.

«J'ai l'impression de voir des scènes du film»

« J'étais tellement stressé », a avoué Florent Manaudou dans une vidéo publiée par TF1. « Je me rappelle de ce moment, et je me disais : "c'est dingue, j'ai l'impression de voir des scènes du film constamment" », s'est enflammé Chris Marques. « Et dès que je commence à danser, ça te sort du film (rires) », a plaisanté le nageur. « Ce n'est pas vrai, a rétorqué Mel Charlot. Regarde le placement du bras, tout de suite. Ces moments-là, tu vois comment tu vas vers l'avant ? Ça me fait penser à ta danse avec la chaine et tout (Je Danse le Mia d'IAM). Quand tu es allé vers l'avant, tu avais tellement de confiance et tout. Il y a un vrai progrès là-dedans ».

«Tu es l'une des stars de cette saison qui m'a ému»

« Tu sais quoi ? Tu es l'une des stars de cette saison qui m'a ému. Je vois ce colosse débarquer. Tu es impénétrable, en protection », a reconnu Chris Marques. « Ouais, je me protège tout le temps », a confirmé Florent Manaudou. « Ouais, mais c'est intéressant de voir que ce n'est pas du pipo. Il y a une vraie transformation. Il se passe quelque chose pendant ces trois-quatre mois. Toi, tu m'as montré que tu avais une humilité à toute épreuve quand même. Quand t'es dans un domaine comme celui-là, que tu ne connais pas, et qu'on te critique, et qu'on te donne des choses à travailler, tu n'as aucun moyen de savoir si ce qu'on est en train de te dire est vraiment valide ou pas », a encensé le membre du jury. « Si, j'ai Elsa (rires) », a répondu Florent Manaudou. « Oui, tu as Elsa. C'est ton filtre (rires). Mais tu vois, c'est marrant parce que tu reviens quand même avec humilité. Tu prends les conseils, t'avances, et pour le coup, tu t'es vraiment vraiment amélioré », a conclu Chris Marques.