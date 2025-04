Danse avec les Stars : Le «plaisir» de Florent Manaudou avec Elsa Bois !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce vendredi soir, sur TF1, Florent Manaudou aura l’occasion de remporter Danse avec les Stars. Finaliste avec Lénie et Adil Rami, le champion olympique avait pourtant connu des débuts difficiles sur le parquet. Il y a toutefois eu un déclic chez Manaudou et Elsa Bois, sa danseuse, se souvient notamment d’un moment de grand plaisir.

Plus que quelques heures maintenant avant la grande finale de Danse avec les Stars. Ce vendredi soir, Adil Rami, Lénie et Florent Manaudou seront sur TF1 pour ce dernier prime. Qui l’emportera ? Avant ce rendez-vous, Elsa Bois a notamment pris la parole dans Le Parisien pour parler de son partenaire lors de cette aventure.

« Il est parti de très loin »

Et dans un premier temps, Elsa Bois a évoqué les difficultés rencontrées par Florent Manaudou. Des problèmes qui se sont estompés petit à petit. « Il est parti de très loin sur le premier prime avec son grand corps qui ne le mettait pas à l’aise et une forte timidité. Et au fur et à mesure, il a pris confiance et gagné en assurance, s’est ouvert et à énormément progressé techniquement. Il est devenu un vrai danseur, apte à gagner », confie la danseuse.

« C’est la première fois que je le voyais prendre autant de plaisir »

Sur le parquet de Danse avec les Stars, Florent Manaudou a su se transformer et il y a eu des danses qui ont marqué cette évolution. Elsa Bois fait ainsi savoir : « Lorsque nous avons fait notre rumba en semaine 4, sur le Roi Lion, je me suis dit qu’il avait débloqué quelque chose en lui et que nous pouvions aller en finale. Et puis il y a eu la samba sur Je danse le mia en semaine 8… C’est une danse extrêmement difficile et il s’est soudainement transformé en showman. C’est la première fois que je le voyais prendre autant de plaisir ».