Elsa Bois : Florent Manaudou en couple, la déclaration à coeur ouvert !

Amadou Diawara

Candidat de la saison 14 de l'émission Danse avec les Stars, Florent Manaudou faisait équipe avec Elsa Bois. Et le couple a fait forte impression, terminant à la deuxième place. En story sur Instagram, Florent Manaudou a tenu à faire passer un message fort à Elsa Bois, avec qui il vivrait une idylle amoureuse.

Double médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Paris 2024 (sur 50m nage libre et au relais 4×100m 4 nages), Florent Manaudou a délaissé les bassins ces dernières semaines. En effet, le nageur s'est illustré sur les parquets de l'émission Danse avec les Stars.

«Je suis un homme changé »

En couple avec Elsa Bois, dans l'émission et dans la vie, Florent Manaudou a régalé le public de TF1. En effet, le jeune homme de 34 ans a réussi à se hisser jusqu'à la finale de Danse avec les Stars. Et finalement, Florent Manaudou a terminé à la deuxième place, derrière Lénie et devant Adil Rami. La première faisant équipe avec Jordan Mouillerac, tandis que le second était associé à Ana Riera. Fier de son parcours dans le programme, Florent Manaudou a tenu à faire passer un message fort à Elsa Bois. « Merci pour tout Elsa. Grâce à Danse avec les stars, mais surtout grâce à toi, je suis un homme changé et un peu plus danseur qu'avant », s'est-il enflammé dans une story postée sur son compte Instagram.

«Je suis un peu plus danseur qu'avant»

Lors des dernières répétitions avant la finale de Danse avec les Stars, Florent Manaudou avait déjà adressé quelques mots à Elsa Bois, lui offrant un bouquet de fleurs dans le même temps. « C’est important de mettre en lumière aussi tout le travail que les danseurs font avec nous. Ce n’est pas seulement un cours de danse qu’ils nous donnent, c’est un peu un cours de vie. Merci beaucoup à Elsa Bois », avait confié le nageur de 34 ans dans une vidéo publiée par TF1.