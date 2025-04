Florent Manaudou - Elsa Bois : Le cadeau inattendu avant la séparation !

Amadou Diawara

Florent Manaudou et Elsa Bois ont disputé la finale de Danse avec les Stars vendredi soir. Toutefois, ils ont vu Lénie et Jordan Mouillerac remporter le trophée. Avant l'ultime prime, Florent Manaudou a tenu à faire passer un message fort à Elsa Bois, et à lui offrir un bouquet de fleurs.

Après avoir remporté deux médailles de bronze aux Jeux Olympiques de Paris 2024 (sur 50m nage libre et au relais 4×100m 4 nages), Florent Manaudou s'est illustré dans l'émission Danse avec les Stars. En effet, le nageur de 34 ans a délaissé les bassins ces dernières semaines pour enflammer les parquets du programme de TF1 aux côtés d'Elsa Bois, sa partenaire. Et Florent Manaudou a fait très forte impression à DALS.

Florent Manaudou a offert un bouquet de fleurs à Elsa Bois

Auteur de prestations de plus en plus remarquées au fil des semaines, Florent Manaudou a validé son ticket pour la finale de Danse avec les Stars la semaine dernière. S'il a dû disputer le face à face, le frère de Laure Manaudou s'est tout de même qualifié pour l'ultime prime de l'émission de TF1. Toutefois, il n'a pas remporté le titre. En effet, Florent Manaudou et Elsa Bois ont terminé à la deuxième position, devant le duo Adil Rami - Ana Riera, troisième, et derrière les vainqueurs de cette saison 14 de DALS : Lénie et Jordan Mouillerac.

«C’est un peu un cours de vie»

Dans une vidéo publiée par TF1, Florent Manaudou a fait passer un message fort à Elsa Bois lors de leur dernière répétition avant la finale. « C’est important de mettre en lumière aussi tout le travail que les danseurs font avec nous. Ce n’est pas seulement un cours de danse qu’ils nous donnent, c’est un peu un cours de vie. Merci beaucoup à Elsa Bois », a déclaré le nageur de 34 ans. En couple avec Elsa Bois, dans l'émission et dans la vie, Florent Manaudou a aussi tenu à lui offrir un bouquet de fleurs avant leur dernière apparition sur les parquets.