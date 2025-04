Danse avec les Stars - Florent Manaudou : Le coup de pression qu'il n'a pas vu venir !

Amadou Diawara

Qualifié pour la finale de Danse avec les Stars, Florent Manaudou prépare trois chorégraphies pour le prime de ce vendredi soir avec Elsa Bois. Lors des répétitions de mercredi, le nageur et la danseuse professionnelle ont été surpris par deux membres du jury : Chris Marques et Mel Charlot.

Grâce à leur prestation lors du face à face du prime de vendredi dernier, Florent Manaudou et Elsa Bois vont disputer la finale de Danse avec les Stars. Pour aller chercher le titre, le couple - dans l'émission et dans la vie - travaille d'arrache-pied cette semaine, préparant trois chorégraphies au total. Durant leur séance de ce mercredi, Florent Manaudou et Elsa Bois ont reçu la visite de deux membres du jury de DALS : Chris Marques et Mel Charlot.

«On met sous pression au max»

« Il y a beaucoup de danses cette semaine », a lancé Florent Manaudou. « Ouais, c'est le principe de la finale. On met sous pression au max », a affirmé Chris Marques. « On l'est (rires) », a avoué le nageur de 34 ans. Dans la foulée, Chris Marques s'est intéressé au remake de Florent Manaudou et d'Elsa Bois, qui vont danser à nouveau leur salsa sur le titre du film Dirty Dancing.

«C'est normal que tu sois en finale»

« Quelle est la danse que vous faites si vous passez la première étape ? », a demandé Chris Marques. « La salsa », a répondu Florent Manaudou, avant qu'Elsa Bois n'ajoute : « sur Dirty Dancing ». « Trop bien. En plus, je voulais vraiment que tu la refasses celle-là », s'est enflammée Mel Charlot. « Si je peux me permettre, c'est vraiment cool de te voir aussi heureux. Je te vois à certains moments avoir enfin des moments de satisfaction. Et je trouve ça cool », s'est réjoui Chris Marques. « C'était dur au début d'être content si c'était pas parfait. Et petit à petit, j'ai compris que qu'il y avait un côté artistique qui était aussi important que le côté technique. Et ça me plait de m'amuser. Je ne pensais pas pouvoir lâcher prise autant », a reconnu Florent Manaudou. « C'est ça qui est beau avec la danse en général. Si tu laisses la danse te permettre d'ouvrir une porte, tu t'en vas encore plus loin. C'est normal que tu sois en finale », a précisé Mel Charlot.