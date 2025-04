Marquinhos : Coup de tonnerre pour son avenir au PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé en 2013 au PSG, Marquinhos a grandi au fil des années jusqu'à aujourd'hui être le patron du club de la capitale. Capitaine parisien, le Brésilien a disputé 480 matchs sous la tunique parisienne. Un total qui pourrait bien ne plus énormément augmenter. En effet, malgré un contrat jusqu'en 2028, l'avenir de Marquinhos pourrait bien s'écrire loin du PSG.

En mai 2023, Marquinhos paraphait un nouveau contrat avec le PSG. Le Brésilien est ainsi aujourd'hui lié jusqu'en 2028 avec le club de la capitale, où il espère bien rester le plus longtemps possible. En effet, récemment, face à Nasser Al-Khelaïfi, Marquinhos avait même balancé à propos de son avenir au PSG : « Je suis là, ça fait 11 ans. J’espère, président, rester encore 10 ans. Ça me va ».

Marquinhos au PSG, c'est bientôt fini ?

Aujourd'hui âgé de 30 ans, Marquinhos va-t-il terminer sa carrière sous le maillot du PSG ? Cela ne serait pas aussi évident que cela. En effet, ce mardi, L'Equipe a jeté un froid sur l'avenir du Brésilien. Comme l'a fait savoir le quotidien sportif, la suite de l'aventure parisienne de Marquinhos serait plus qu'incertaine, malgré son contrat jusqu'en 2028.

Direction l'Arabie Saoudite ?

Partira ? Ne partira pas ? Le doute existerait donc pour Marquinhos. Et s'il venait à quitter le PSG, une destination pourrait bien se profiler pour le défenseur central brésilien. En effet, à l'instar de Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema, l'Arabie Saoudite pourrait venir toquer à sa porte. Affaire à suivre...