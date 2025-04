PSG : Luis Enrique, la vérité dévoilée au grand jour...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis la fin du contrat de Kylian Mbappé au PSG l'été dernier, tout est clair du côté du club de la capitale : Luis Enrique détient les pleins-pouvoirs. Il n'y a pas de taulier dans le vestiaire, c'est lui qui gère tout et qui valide tout ce qui se passe même au niveau du recrutement. De quoi éventuellement générer des frictions ou des problèmes à l'avenir en interne.

Luis Enrique est entraîneur du PSG depuis le mois de juillet 2023. Cependant, Kylian Mbappé était encore au club dans un climat plutôt délétère au vu de la rupture entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et le clan Mbappé au sujet du départ du meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale. Mais depuis la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid, le pouvoir a basculé chez Luis Enrique.

Tout passe par Luis Enrique, même le mercato

Selon les informations de L'Equipe, le véritable patron du Paris Saint-Germain n'est autre que Luis Enrique qui réunit autour de sa personne les différents pouvoirs : que ce soit les choix tactiques, l'identité de jeu et la méthodologie. Sans oublier la philosophie de recrutement et les joueurs qui débarquent dans le vestiaire : tout passe par Luis Enrique.

Aucun partage des pouvoirs, un problème pour l'avenir au PSG ?

Et non Nasser Al-Khelaïfi le président ou bien Luis Campos le conseiller football du Paris Saint-Germain. De par l'énergie qu'il dégage et son investissement sans faille, Luis Enrique aurait insufflé une dynamique et une envie de travail qui ont permis de balayer tous les doutes qui planaient au-dessus du Paris Saint-Germain. Toutefois, le manque de partage de pouvoir de la part de Luis Enrique commencerait sérieusement à interroger sur le long terme...