PSG : La promesse historique !

Axel Cornic

Après Liverpool et Aston Villa, le Paris Saint-Germain va devoir affronter une troisième équipe anglaise en Ligue des Champions, avec Arsenal. Un choc très attendu, avec les Parisiens qui restent sur une cinglante défaite en octobre dernier (2-0) et qui voudront sans aucun doute prendre leur revanche.

Le premier match des demi-finales de Ligue des Champions va se jouer ce mardi, à l’Emirates Stadium. Le PSG va affronter Arsenal pour se faire une place en finale, après avoir échoué la saison dernière en tombant face au Borussia Dortmund. Et au sein de l’équipe on semble être remonté à bloc...

« C'est important de garder la tête froide, de rester concentrés »

Présent en conférence de presse ce lundi, Vitinha a lancé un message important à la veille de ce choc contre Arsenal. « C'est important de garder la tête froide, de rester concentrés. C'est un aspect très important dans ce type de matchs avec la pression qu'il y a » a expliqué le milieu du PSG.

« On promet à nos supporters que l'on va tout donner »

« Je suis sûr que si l'on donne tout ce qu'on a, on pourra sortir avec la tête haute et avec fierté, et j'espère que ce sera avec la qualification » a poursuivi Vitinha, avant de faire une promesse aux supporters du PSG. « On promet à nos supporters que l'on va tout donner ».