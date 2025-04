Transfert à 81M€ : Une folie réclamée à l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir déjà essayé de le recruter l’été dernier, l’OM serait toujours sur la piste de Wesley Fofana. Alors qu’il se remet d’une blessure aux ischio-jambiers, l’international français serait intéressé par un retour à Marseille et Chelsea serait prêt à le laisser partir. Les Blues, qui ont dépensé 81M€ pour s’attacher ses services en 2022, devraient en revanche demander une indemnité de transfert importante.

S’il doit encore attendre d'être assuré de retrouver la Ligue des champions, l’OM commence déjà à préparer son mercato estival. En ce sens, une piste déjà explorée l’été dernier pourrait être réactivée, celle menant à Wesley Fofana. Medhi Benatia avait appelé le défenseur âgé de 24 ans pour essayer de le faire revenir à Marseille, sa ville natale, mais le joueur avait alors préféré rester à Chelsea, même si cet appel l’avait touché.

L’OM ne lâche pas Wesley Fofana

« On a eu un appel de Monsieur Benatia et c’est sûr que ça fait boum boum dans mon cœur. Je revenais de blessure, je ne sais pas si j’allais faire partie du projet directement du club. J’ai eu une discussion avec le coach, il m’a dit qu’il comptait sur moi cette année donc j’ai dit que j’étais très heureux, que j’étais à 100% avec Chelsea. Mais après voilà c’est sûr qu’il y a l’OM dans une partie de mon cœur. On verra bien », avait confié Wesley Fofana dans un entretien accordé à Téléfoot, qui serait désormais ouvert à un transfert à l’OM.

Chelsea a dépensé 81M€ pour le recruter en 2022

En effet, c'est ce qu’indique Foot Mercato. Medhi Benatia n’aurait pas abandonné ce dossier et aurait toujours l’envie de recruter l’international français (1 sélection). Chelsea, où il est sous contrat jusqu'en juin 2029, envisagerait la possibilité de s'en séparer, que ce soit dans le cadre d’un transfert définitif ou d’un prêt. Pour la première option, les Blues réclameraient en revanche une somme importante, l’ayant recruté contre 81M€ en provenance de Leicester à l’été 2022, et FM précise que dans ce cas, un départ au Moyen-Orient serait la tendance. Mais Chelsea pourrait accepter de laisser partir Wesley Fofana en prêt. Le club anglais le considèrerait toujours comme un des meilleurs défenseurs et pourrait ouvrir la porte à un prêt afin de voir comment il se remet après son opération aux ischio-jambiers.