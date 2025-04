PSG : Un attaquant veut claquer la porte !

Axel Cornic

L’été s’annonce déjà très mouvementé au Paris Saint-Germain, surtout sur le front des départs. Plusieurs indésirables pourraient faire leurs valises et c’est notamment le cas de Randal Kolo Muani, très peu utilisé par Luis Enrique lors de la première partie de saison et parti en prêt à la Juventus au mercato hivernal.

Connu pour sa vision du football assez stricte, Luis Enrique a fait quelques victimes depuis son arrivée au PSG en 2023. Et la liste est longue, puisqu’on retrouve Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Nordi Mukiele et même Randal Kolo Muani, pourtant troisième plus gros transfert de l’histoire du club et membre de l’équipe de France de Didier Deschamps.

Déjà la fin pour Kolo Muani ?

Pas du tout fan de son profil, l’entraineur du PSG n’a quasiment pas fait appel à lui lors de la première partie de saison, le poussant donc à trouver une solution lors du mercato estival. Elle est venue d’Italie, puisque Kolo Muani a été prêté six mois à la Juventus, où il a fait des débuts tonitruants s’imposant rapidement comme un titulaire en puissance.

Il aimerait rester à la Juventus

Il n’a pas su garder ce rythme, mais l’attaquant du PSG semble tout de même beaucoup se plaire de l’autre côté des Alpes. Ainsi, TuttoJuve nous apprend que Randal Kolo Muani n’aurait aucune intention de revenir à Paris, où il semble avoir compris qu’il n’a aucun avenir. Il aimerait rester à la Juventus, mais un accord devra être trouvé à la fin de son prêt.