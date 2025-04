PSG - Kolo Muani : La fin du calvaire ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C'était la disette depuis le 7 février dernier et un doublé à Côme (2-1). Ce dimanche, Randal Kolo Muani a enfin retrouvé le chemin des filets lors du succès turinois avec la réception de Monza (2-0). Une éclaircie dans le quotidien de plus en plus nauséabond de l'attaquant prêté par le PSG dans le Piémont à la Juventus. Explications.

En attendant la validation de son prêt par le PSG, alors qu'il se trouvait déjà sur place à Turin depuis plusieurs jours fin janvier, Randal Kolo Muani se préparait à l'entraînement avec son désormais ancien entraîneur Thiago Motta, remercié et remplacé par Igor Tudor depuis. Ses débuts à la Juventus furent canons avec cinq buts inscrits en trois apparitions.

Près de trois mois sans célébrer

Le Napoli, Empoli et Côme ont été les victimes de Randal Kolo Muani entre fin janvier et début février. Et depuis, l'international français prêté par le PSG était au ralenti. Certes, il était l'auteur de deux passes décisives face à l'Inter et Empoli en coupe nationale et puis c'est tout.

Kolo Muani marque enfin

Il aura fallu attendre ce dimanche 27 avril et la réception de Monza au Juventus Stadium pour que la Vieille Dame puisse à nouveau célébrer un but de Randal Kolo Muani. Pendant la victoire turinoises face à Monza, l'attaquant du PSG a inscrit l'un des deux buts de la rencontre. De quoi lui redonner le sourire alors qu'il dispose d'un statut moins important sous Igor Tudor qu'avec Thiago Motta...