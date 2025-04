Kvaratskhelia - PSG : Il balance sur son coup de génie !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions le 9 avril dernier, Khvicha Kvaratskhelia a inscrit un but somptueux face à Aston Villa. Fin dribbleur, le Géorgien s’était totalement joué d’Axel Disasi avant de fusiller Emiliano Martinez. Ce dimanche, le numéro 7 du PSG est revenu plus en détail sur ce but de génie.

Sacré champion de France et finaliste de sa Coupe nationale, le PSG réalise une grande saison. Surtout, après des débuts compliqués en Ligue des Champions, le club de la capitale a finalement relevé la tête jusqu’à atteindre le dernier carré de la C1.

Le PSG a enfoncé Aston Villa au Parc des Princes

En demi-finale, le PSG va retrouver Arsenal, qui avait battu la formation de Luis Enrique en phase de championnat au début du mois d’octobre (2-0). Les Parisiens ont donc une revanche à prendre, et sont prêts à tout donner pour accéder pour la deuxième fois de leur histoire, à la finale de la Ligue des Champions. A travers ce beau parcours, Paris a éliminé Aston Villa en quarts de finale (5-4 sur l’ensemble des deux rencontres). Si au retour, le PSG a clairement souffert face aux Villans, du côté du Parc des Princes, Paris a totalement submergé le club anglais, et a fait très mal à ce dernier grâce notamment à certaines individualités.

« C'est probablement le but le plus important, le plus joyeux et le plus émouvant que j'ai jamais marqué »

Alors que le score était de 1-1, Khvicha Kvaratskhelia a totalement enfumé Axel Disasi d’un magnifique crochet sur le côté gauche, avant de pénétrer dans la surface et de crucifier Emiliano Martinez. Auprès du site officiel du PSG ce dimanche, le Géorgien est revenu sur ce coup d’éclat : « Quand on vise les demi-finales de la Champions League et qu'on marque à un moment aussi crucial, à domicile, devant son public et pour son équipe… C'est probablement le but le plus important, le plus joyeux et le plus émouvant que j'ai jamais marqué. J'étais absolument ravi. J'espère que je continuerais à marquer des buts encore plus beaux et plus significatifs », a révélé le joueur de 24 ans.