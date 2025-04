Luis Enrique a plombé le PSG, l'annonce inattendue !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG se déplace sur la pelouse de l'Emirates Stadium pour affronter Arsenal. Avant ce choc des demi-finales aller de la Ligue des Champions, Rio Mavuba a mis en garde le club de la capitale, affirmant qu'il avait davantage de difficultés sur les coups de pied arrêtés défensifs depuis l'arrivée de Luis Enrique.

A la fin de la saison 2022-2023, Luis Enrique a remplacé Christophe Galtier au PSG. Depuis qu'il a posé ses valises à Paris, le coach espagnol a inculqué sa patte à ses joueurs. En effet, Luis Enrique a mis en place un jeu basé sur une grosse possession de balle et une contre-pressing agressif dès la perte. Si les joueurs du PSG ont fait d'énormes progrès sur ces aspects depuis près de deux ans, ils ont développé un énorme point faible sous la houlette de l'ancien sélectionneur de la Roja.

«Là-dessus, Paris est souvent en danger...»

Présent sur le plateau de l'émission Téléfoot ce dimanche matin, Rio Mavuba a affirmé que le PSG avait davantage de problèmes sur les coups de pied arrêtés défensifs depuis la signature de Luis Enrique.

«... encore plus depuis que Luis Enrique est arrivé»

« Le PSG a encore encaissé un but sur coup de pied arrêté, est-ce inquiétant alors qu'il s'agit du point fort d'Arsenal ? Oui, c'est sur que là-dessus, Paris est souvent en danger. Je trouve même encore plus depuis que Luis Enrique est arrivé, même s'ils prennent moins de buts. Ils sont tout le temps mis en danger sur cet aspect-là. En saison régulière (de la Ligue des Champions), Arsenal en avait mis deux face au PSG, donc il va falloir vite corriger le tir pour les Parisiens, et changer l'état d'esprit », a jugé Rio Mavuba sur TF1. Reste à savoir si Luis Enrique gommera le point faible de son PSG d'ici ce mardi soir. Le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi se déplaçant à l'Emirates Stadium de Londres pour défier Arsenal en demi-finale aller de la Ligue des Champions.