Marion Rousse : La grande frayeur de ses parents !

Après sa carrière de cycliste professionnelle, Marion Rousse a décidé de se reconvertir dans les médias. Aujourd’hui, on peut ainsi voir la compagne de Marion Rousse. Aux commentaires des courses sur France Télévisions, Marion Rousse avait débuté sur Eurosport. Une nouvelle carrière qui n’avait pas manqué d’effrayer ses parents.

Notamment pour des raisons financières, Marion Rousse avait décidé d’arrêter sa carrière de cycliste professionnelle pour se lancer dans les médias, elle qui a commencé comme consultante sur Eurosport. Une reconversion à propos de laquelle Marion Rousse avait expliqué : « Je me suis vraiment épanouie dans ce milieu, mais ça ne devenait pas compatible avec mes deux autres métiers. Il a fallu prendre une décision. Je me suis dit que peut-être je ne vais jamais retrouver une opportunité de gagner ma vie dans le domaine que j'aime plus que tout. J'y suis allée et voilà où j'en suis ».

« Quand j’ai commencé dans la télé, ça les a effrayé »

Désormais, c’est à la télévision qu’on voit Marion Rousse le plus souvent. Un destin qui a visiblement effrayé ses parents. En effet, lors du podcast Dream Team, la compagne de Julian Alaphilippe a révélé : « Je viens de la campagne, mon père était ouvrier, ma mère dans l’éducation nationale. Quand j’ai commencé dans la télé, ça les a effrayé. Mes parents ont dit ça y est, elle va se jeter dans la gueule du loup, comment ça va se passer. J’y suis allée, toujours le côté fonceuse, mais prudente ».

« Je ne sais pas si j’aurais eu envie de le faire »

A propos de sa carrière, qui l’a donc amené à la télévision, Marion Rousse a également confié : « Comment on s’entraîne à devenir Marion Rousse ? C’est une bonne question, même mois je serais incapable d’y répondre. Je crois que ma vie a été vraiment construite par pleins d’opportunités que j’ai toujours saisies. Je n’ai pas de plan de carrière, je ne me perçois pas comme carriériste. Je pense que si on m’avait dit quand j’étais petite que je ferai de la télé, que je deviendrai directrice de la plus belle course féminine au monde, je ne l’aurais pas cru de une, et je ne sais pas si j’aurais eu envie de le faire. J’étais très réservée. Ce qui m’a beaucoup aidé, j’ai toujours été très sérieuse et très bosseuse mais ça c’est mon trait de caractère, ça m’a ouvert des portes. Et j’ai ce petit côté fonceuse que j’y suis toujours allée ».