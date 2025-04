Cyclisme : La grande frustration d’Alaphilippe

Alexandre Higounet

Au sortir de Liège Bastogne Liège, Julian Alaphilippe mettait l’accent sur la satisfaction d’avoir retrouvé des sensations lui permettant de jouer à nouveau dans la cour des grands. Malgré tout, le double champion du monde avait du mal à masquer une réelle frustration. Explication.

Avant le départ de Liège Bastogne Liège, Julian Alaphilippe affirmait en attendre beaucoup, lui qui évoquait une certaine frustration de ne pas avoir encore pu concrétiser une forme qu’il estimait très bonne. Il est vrai que le Français a montré beaucoup de signes très encourageants depuis plusieurs semaines, sans malheureusement avoir été en mesure de le traduire en résultats. Le champion tricolore avait ainsi exprimé, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je me sens très bien, motivé, en plus il va faire beau donc j'ai hâte d'être à demain. Est-ce qu'on va me voir attaquer comme sur l'Amstel... je ne sais pas, mais j'espère que j'aurai de bonnes jambes pour me faire plaisir et aller chercher un résultat. Demain, c'est une belle opportunité pour chercher un résultat sur une course que j'ai toujours adorée ».

« C’est encourageant d’être à ce niveau, de se sentir fort »

Malheureusement pour le Français, le Monument ardennais a été à l’image de son début de saison. Dans la cote de la Redoute, il a montré qu’il avait encore les jambes pour être dans les tous premiers, là où Evenepoel avait lui déjà lâché. Dans la foulée, le Français s’est retrouvé dans le groupe de chasse de quatre derrière Pogacar, en course pour le podium. Mais rattrapé par des crampes dans la dernière bosse du parcours à 10 kilomètres de l’arrivée, Alaphilippe a vu ses espoirs s’envoler pour terminer 58ème à 3 minutes du Slovène.

« Je me sens bien depuis quelques semaines, mais les résultats de ne le reflètent pas »

A l’arrivée, le double champion du monde a préféré retenir le positif, même si l’on pouvait sentir dans ses propos monter sa frustration de ne pas obtenir de résultats : « Je n'ai aucun regret. Je me suis senti bien toute la journée, mais après La Redoute, j'étais à la limite. J'ai essayé de tenir avec Ciccone, Pidcock et Healy, et de pousser sur la Côte de la Roche-aux-Faucons, mais c'était vraiment difficile et les crampes sont arrivées. Je n'ai pas pu en faire plus – c'est pourquoi je n'ai aucun regret. C’est encourageant d’être à ce niveau et de me sentir fort. L’équipe a fait un travail incroyable. Nous sommes restés concentrés, avons roulé à l’avant, et au final, les résultats dépendent des jambes. Bien sûr, c’est décevant de ne pas repartir avec un gros résultat, surtout que la première partie de ma saison est presque terminée. Mais je dois rester patient. J'ai toujours tout donné et couru avec cœur. Parfois, ce sont juste les jambes. Aller chercher un résultat, j'en ai vraiment envie. Je me sens bien depuis quelques semaines, même si les résultats ne le reflètent pas ».