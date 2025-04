La prochaine signature du PSG déjà connue ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lié au PSG jusqu'en juin 2026, Gianluigi Donnarumma a gagné des points auprès de sa direction. Décisif face à Liverpool et Aston Villa en Ligue des champions, le portier italien espère avoir mis de côté les débats autour de son niveau de jeu, mais aussi de son avenir. En coulisses, les discussions ont repris pour une potentielle prolongation.

En l’espace de quelques semaines, les opinions ont radicalement changé sur le cas Gianluigi Donnarumma. Au moment où on le pensait dans le trou, le portier italien du PSG a sorti deux masterclass, d’abord à Liverpool au cours d’une étouffante séance de tirs au but, puis sur la pelouse d’Aston Villa en quarts de finale de Ligue des champions. Deux performances qui lui ont donné un certain crédit et qui lui permettent de réclamer une signature qu’il espère tant.

Donnarumma a émis un souhait

« J’ai envie de rester et de prolonger parce qu’ici c’est ma maison. Je me sens très bien ici, j’espère continuer à faire un bon travail ici » avait confié Donnarumma en janvier dernier. Et visiblement, le PSG a pris en considération ses dernière sorties.

Coup de théâtre pour Donnarumma

Selon les informations dévoilées par le Parisien, le PSG n’exclut plus de le conserver et de lui proposer un nouveau contrat. Donnarumma revient de loin car Luis Campos et Luis Enrique avaient commencé à se pencher sur sa succession l’hiver dernier. Le nom de Lucas Chevalier (LOSC) avait été coché et figurait même en tête de liste. Mais depuis, ce dossier ne semble plus être une grande priorité pour le PSG, qui a repris ses discussions avec l’entourage de Donnarumma, dont le contrat prend fin en juin 2026. Des avancées pourraient être observées à l’issue de la saison, surtout si le gardien parvient à envoyer son club vers la victoire en Ligue des champions.