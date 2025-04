Désiré Doué : Coup de poker au PSG ?

La rédaction

A Londres, le PSG joue sa survie en Ligue des champions ce mardi 29 avril et peut se permettre de rêver plus grand en prenant une option pour la finale de la compétition. Pour ce faire, il faudra performer sur la pelouse d'un Arsenal diminué par les blessures et la suspension de Thomas Partey. Au complet, Luis Enrique va-t-il aligner Désiré Doué ou Bradley Barcola au vu des tendances ? C'est notre sondage du jour !

Les dernières sorties du PSG laissent entendre que Luis Enrique devrait privilégier une titularisation de Désiré Doué sur la pelouse d'Arsenal ce mardi soir. Le coach parisien avait pris la décision d'aligner l'international français de 19 ans contre Le Havre et l'OGC Nice. Il n'y avait qu'à Nantes que Doué avait démarré la rencontre sur le banc. Toutefois, pour rappel, Bradley Barcola avait finalement été sélectionné par Luis Enrique pour le quart de finale retour de Ligue des champions à Villa Park à la mi-avril (défaite 3-2 des Parisiens).

Vitinha : «Doué ou Barcola ? Ce sera au coach de choisir. Ce sont deux joueurs importants»

De quoi relancer le débat sur l'identité du troisième attaquant qui accompagnera Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé pour cette demi-finale de Ligue des champions contre Arsenal à l'Emirates Stadium. En conférence de presse lundi soir, Vitinha a été interrogé par les journalistes présents en salle sur ce dilemme. « Doué ou Barcola ? Je ne sais pas, ce sera au coach de choisir. Ce sont deux joueurs importants. On sait qu'Arsenal est très fort sur coups de pied arrêtés, on va voir ce que l'on peut faire demain, offensivement et défensivement ».

Luis Enrique maintient le suspense : «Tous les joueurs sont disponibles, et pareil pour Doué»

Sans grande surprise, Vitinha a donc botté en touche, refilant la patate chaude à juste titre à son entraîneur Luis Enrique. De son côté, le coach du PSG a affirmé que Désiré Doué se trouvait être apte à jouer, sans pour autant donner des informations sur la composition. Enrique a plutôt pris le soin de recadrer un journaliste concernant sa question sur un éventuel travail de sa part des coups de pieds arrêtés, force d'Arsenal. « Tous les joueurs sont disponibles, et pareil pour Doué. On travaille tous les aspects du jeu, y compris les coups de pied arrêtés, sinon comment crois-tu qu'on m'aurait donné ma licence d'entraîneur ? ». Le climat était quelque peu électrique en salle de presse, que doit choisir Luis Enrique pour ce choc dans le nord de Londres ?