PSG : Le clash qui va faire des étincelles...

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain va se jouer une place en finale de la Ligue des Champions, la première depuis celle perdue de 2020, face à Arsenal. Et ça va commencer dès ce mardi avec le match aller, dans un choc qui va nous livrer plusieurs duels de très haut niveau.

C’est une nouvelle fois un choc franco-anglais pour le PSG. Après avoir éliminé Liverpool et Aston Villa, les Parisiens vont devoir en découdre avec Arsenal, l’une des meilleures équipes de la saison. Et on salive déjà à quelques heures d’un match qui pourrait tenir toutes ses promesses...

Martinelli lance son duel avec Hakimi

En commençant par les affrontements entre les joueurs ! C’est notamment le cas entre Achraf Hakimi et Gabriel Martinelli deux des meilleurs joueurs de leur équipe. « C'est un grand joueur, aussi bien en attaque qu'en défense » a expliqué l’international brésilien d’Arsenal, au sujet de son adversaire du PSG.

« Nous ne pensons pas trop à leur équipe »

« Il n'y a pas que lui, ils ont une très bonne équipe, mais nous avons aussi une très bonne équipe » a poursuivi l’attaquant des Gunners, qui pourrait bien être l’un des principaux dangers pour le PSG, ce mardi. « Nous ne pensons pas trop à leur équipe mais nous nous concentrons sur la nôtre ».