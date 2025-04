PSG : Le clash inattendu...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Deux défaites en l'espace de 10 jours pour le Paris Saint-Germain. De plus, une intensité moins importante a été relevée par la presse lors des dernières sorties parisiennes. Au point où un climat négatif se serait installé autour du PSG du point de vue de Luis Enrique qu'il a partagé en conférence de presse.

Depuis le 5 avril dernier et sa victoire sur le SCO d'Angers (1-0), le PSG est champion de France. Et depuis, les hommes de Luis Enrique se sont inclinés à deux reprises, en Ligue des champions face à Aston Villa (2-3) ainsi qu'en Ligue 1 face à l'OGC Nice (1-3). Outre les contreperformances, ce sont les prestations du groupe parisien qui interpellent et qui font parler dans la presse.

«Vous pouvez m'envoyer toutes les choses négatives, j'encaisse»

De quoi pousser Luis Enrique à estimer en conférence de presse ce lundi soir qu'un climat quelque peu délétère plane au-dessus du Paris Saint-Germain au vu des informations circulant dans les médias. « Je suis comme du liège : vous pouvez m'envoyer toutes les choses négatives, j'encaisse. Je suis le plus triste de mon équipe... Imaginez mes joueurs (rires) ».

«Je sens, à travers les questions des journalistes, un climat négatif»

A la veille de la demi-finale aller de Ligue des champions entre Arsenal et le PSG à l'Emirates Stadium, Luis Enrique a pousuivi son argumentation en justifiant son ressenti. « Je ne parle que de vos questions, pas de nos supporters, ni des salariés. C'est une précision. Je peux me tromper. Je sens, à travers les questions des journalistes, un climat négatif ».