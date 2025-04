Neymar - PSG : Luis Enrique règle cette vieille polémique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Durant plusieurs années, l'incapacité de Neymar d'échanger dans la langue de Molière a pu crisper plusieurs observateurs. Mais depuis l'arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG en 2023, une révolution s'est opérée. Aujourd'hui, l'ensemble du vestiaire, y compris l'entraîneur espagnol, maitrise le français. Une première sous l'ère QSI.

« Apprendre le français fait partie des choses que je souhaite faire rapidement (…) Il est aussi très important que toutes les personnes étrangères qui viennent en France et à Paris apprennent la langue française ». Au moment de sa présentation à la presse en juillet 2023, Luis Enrique avait annoncé la couleur. Cela a pris du temps, presque deux ans. Mais aujourd’hui, le PSG est devenu un vestiaire international, mais francophone. Comme indiqué par Le Parisien, certains joueurs sont même devenus bilingues comme Arnau Tenas, Nuno Mendes ou encore Achraf Hakimi.

Le PSG a changé à tous les nivaux

Il y a encore quelques années, certaines stars étaient réticentes à se lancer dans des cours intensifs de langue, à commencer par Neymar. Recrue la plus chère de l’histoire du PSG, le Brésilien s’est très peu exprimé dans la langue de Molière au cours de son passage dans la capitale. Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi ou encore Angel Di Maria ont aussi boudé le français, ce qui a pu crisper certains supporters.

Luis Enrique a prévenu

Aujourd’hui, cette vieille polémique s’éteint petit à petit grâce aux efforts des joueurs. « Même Kvara, qui vient pourtant d’arriver, comprend et utilise déjà certaines banalités d’usage » assure un proche du groupe dans les colonnes du Parisien. Et Luis Enrique n’y est pas pour rien dans cette petite révolution. « Le vestiaire est un exemple de ce qu’est le monde, on y parle plusieurs langues. Il est important à mes yeux que les Français apprennent d’autres langues, qu’ils entendent parler portugais, espagnol, italien, allemand, russe, anglais, plus il y a de langues mieux c’est » avait assuré le coach du PSG. Il est servi.