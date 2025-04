PSG : Luis Enrique s’en prend à une star, le gros avertissement au vestiaire

Alexis Brunet

Au PSG cette saison, il n’y a pas de véritable star, mais il y a un maître à bord : Luis Enrique. L’Espagnol dirige son groupe d’une main de maître et il n’hésite pas à se montrer sévère parfois. Cela a d’ailleurs été le cas en début de saison lorsqu’il s’en est pris à Ousmane Dembélé. Une sorte d’avertissement au vestiaire.

Le PSG l’a répété à de maintes reprises depuis le départ de Kylian Mbappé : il ne souhaite plus s’appuyer sur des stars, mais sur un collectif et les joueurs doivent se battre pour obtenir leur place. Une philosophie qui plaît particulièrement à Luis Enrique. L’Espagnol n’hésite pas à prendre de grandes décisions, quitte à parfois choquer.

L’exemple Ousmane Dembélé

En septembre dernier, Luis Enrique avait par exemple décidé de ne pas convoquer Ousmane Dembélé pour le match de Ligue des champions contre Arsenal. Une forme de sanction pour le Français à cause de son attitude envers son coach et également d’un retard à un entraînement. Selon L’Équipe, cela était une façon pour l’Espagnol de marquer le coup et de montrer à son groupe qu’il n’y a personne au-dessus des autres. Un message envoyé au vestiaire qui signifie que le coach du PSG est le seul maître à bord.

Luis Enrique contredit le club

Mais Luis Enrique n’est pas seulement une forte tête avec ses joueurs. Le coach espagnol n’hésite également pas à désobéir au PSG tout simplement. Toujours selon L’Équipe, Ousmane Dembélé avait eu la certitude lors d’une discussion avec sa direction l’été dernier qu’il pourrait tirer les penaltys cette saison. Un choix que n’a pas validé l’entraîneur parisien, qui a décidé que c’était Vitinha qui devrait s’en charger.