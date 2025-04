PSG - Luis Enrique : Grosses tensions avec les joueurs !

Alexis Brunet

Aujourd’hui, tout semble aller pour le mieux pour le PSG, qui est encore en lice dans toutes les compétitions. Pourtant, il y a quelques mois, tout n’était pas rose, notamment entre Luis Enrique et son vestiaire. Certains joueurs s’étaient d’ailleurs plaints à Nasser Al-Khelaïfi et à Luis Campos du management de l’Espagnol, avant que ce dernier ne mette de l’eau dans son vin.

Mardi soir, le PSG se déplace sur la pelouse d’Arsenal en demi-finale aller de Ligue des champions. Les Parisiens ont atteint ce stade de la compétition pour la deuxième fois de suite et ils doivent en grande partie cela à Luis Enrique. L’Espagnol sait tirer le maximum de son groupe, mais il a toutefois dû s’adapter.

Le vestiaire se plaint de Luis Enrique

Avant tout, Luis Enrique a l’image d’un coach intransigeant et très strict. D’après L’Équipe, cela n’a d’ailleurs pas plu à certains joueurs qui s’en sont plaint à Nasser Al-Khelaïfi et à Luis Campos il y a quelques mois. Les dirigeants parisiens ont donc par la suite parlé avec l’Espagnol et ce dernier a été à l’écoute. Il a décidé de mettre de l’eau dans son vin et de s’assouplir un peu, en faisant certains efforts. Un choix payant, car cela a coïncidé avec le vrai envol du club de la capitale cette saison.

Une fin de saison palpitante

Grâce à ces quelques changements, le PSG est devenu une des équipes les plus fortes d’Europe. Le club de la capitale a roulé sur la Ligue 1 en étant sacré champion très tôt dans la saison, mais il peut également encore remporter deux trophées. Les Parisiens sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des champions face à Arsenal avec un match aller ce mardi, mais ils disputeront également la finale de la Coupe de France le 24 mai prochain contre le Stade de Reims. Si les coéquipiers de Marquinhos mettent la main sur ces deux titres, Luis Enrique n’y sera alors pas pour rien.