F1 : Verstappen annonce son successeur ?

Si l’on attendait Lando Norris, c’est peut-être Oscar Piastri qui sera finalement le principal concurrent de Max Verstappen. L'Australien a remporté trois des cinq Grands Prix disputés depuis le début de la saison et a pris la tête du classement. Aux yeux du Néerlandais, le pilote McLaren a la bonne approche pour un jour être sacré champion du monde et lui succéder.

En s’imposant en Arabie Saoudite, Oscar Piastri a décroché sa troisième victoire de la saison, après celles en Chine et à Bahreïn. L’Australien a donc remporté trois des cinq Grands Prix disputés cette saison et a pris la tête du classement des pilotes avec 99 points, devant son coéquipier Lando Norris (89) et Max Verstappen (87). Et si c’était finalement lui le principal concurrent du Néerlandais dans l’optique du titre de champion du monde ?

« Il ne fait presque pas d'erreurs, et c'est ce qu'il faut faire quand on veut se battre pour le titre »

C’est en tout cas ce que semble penser Max Verstappen. « Les gens oublient un peu que l'année dernière, c'était sa deuxième saison. Il est désormais dans sa troisième année, et il est vraiment costaud. Il est très calme dans son approche, et j'aime ça. On le voit sur la piste. Il est à la hauteur quand il le faut, il ne fait presque pas d'erreurs, et c'est ce qu'il faut faire quand on veut se battre pour le titre », a déclaré le quadruple champion du monde en titre à propos d’Oscar Piastri, dans des propos relayés par Sky Sports.

« Avec Mark (Webber) à ses côtés, il a quelqu'un qui l'aide beaucoup »

Max Verstappen a également mis en avant l’apport de Mark Webber, ancien pilote Red Bull et désormais manager d'Oscar Piastri : « Je pense qu'avec Mark (Webber) à ses côtés, il a quelqu'un qui l'aide beaucoup. C'est super. Les gens apprennent de leur propre carrière, c'est ce que j'ai connu avec mon père, et là c'est Mark qui conseille Oscar. Au final, Oscar a recours à son talent, et c'est génial à voir. »