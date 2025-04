F1 : Lewis Hamilton balance sur son calvaire !

La rédaction

En grande difficulté depuis l'introduction des nouvelles monoplaces en 2022, Lewis Hamilton traverse la période la plus compliquée de sa carrière. Avant le Grand Prix de Miami, le septuple champion du monde s'est confié sur son mal-être au volant et sur ses faibles espoirs d'amélioration malgré quelques ajustements.

Lewis Hamilton n’a pas caché ses difficultés face aux nouvelles monoplaces introduites en 2022. Selon lui, aucun changement de réglementation ne l’avait autant affecté. «C’est clairement la période la plus compliquée que j’aie connue», a-t-il reconnu. Le septuple champion du monde reste malgré tout optimiste, espérant que la réduction de l’effet de sol prévue en 2026 lui offrira de meilleures sensations : «Moins d’effet de sol, ce serait une bonne nouvelle. Mais à vrai dire, je ne sais rien sur la voiture de l’année prochaine, donc je n’y pense même pas», a-t-il confié dans des propos rapportés par L'Auto-Journal.

Le calvaire d'Hamilton

Malgré tous ses efforts, Hamilton peine à retrouver de bonnes sensations au volant de cette Ferrari. Il indique que les données ne montrent pas de différences significatives avec son coéquipier, mais que les sensations sur la piste racontent une toute autre histoire : «Je suis simplement plus lent dans les virages», a-t-il expliqué. «En qualifications, je parviens à sortir une bonne performance, mais en course, rien ne fonctionne. J’ai beau tout essayer, la voiture refuse de coopérer.»

Des problèmes à Miami

À l'approche du Grand Prix de Miami, Lewis Hamilton reste lucide sur ses chances. Malgré quelques réglages modifiés, il ne s’attend pas à un miracle. Tandis que George Russell semble avoir trouvé la bonne direction, Hamilton devra redoubler d’efforts pour inverser la tendance :

«Je ne m’attends pas à un miracle. On a modifié certains paramètres, mais je dois encore voir si la voiture réagit mieux à ces ajustements. De son côté, George [Russell] et son équipe semblent avoir trouvé une voie plus efficace.»