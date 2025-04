F1 : Le nouveau Prost arrive, il dit tout !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans un entretien accordé à Reuters, Isack Hadjar est revenu sur l’origine de son surnom, « Petit Prost ». Un surnom que lui a donné Helmut Marko, le conseil sportif de Red Bull, où il est également responsable des jeunes pilotes. Un club d'œil au quadruple champion du monde Alain Prost, mais pas pour les raisons que l’on croit.

Isack Hadjar s’est vite relevé de son échec lors de son tout premier Grand Prix en Formule 1. Sous la pluie en Australie, le Français avait été contraint d’abandonner à cause d’un accident dans le tour de formation. Depuis, il a enchaîné les bonnes performances, notamment en qualifications, et a obtenu ses premiers points au Japon, avant de finir dixième en Arabie Saoudite.

« J'étais en train de me ronger les ongles et il m'a dit “Oui, comme Prost” »

Des débuts réussis pour celui que l’on surnomme le « Petit Prost », en référence au quadruple champion du monde Alain Prost. Un surnom donné par Helmut Marko et dont Isack Hadjar a expliqué l’origine dans un entretien accordé à Reuters : « J'étais en train de me ronger les ongles et il m'a dit “Oui, comme Prost”. Il m'a dit ceci. Comme Prost. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Cela ne me dérange pas. Prost est une légende. Enfant, c'était Ayrton (Senna), mais plus je grandis, plus j'apprécie Alain. Quand vous êtes enfant, vous ne pensez qu'à la vitesse et aux couleurs vives. Quand on voit Ayrton Senna, on se dit “Oh, c'est incroyable”. Et plus tard, Lewis (Hamilton). »

« Je pense que sa carrière est vraiment sous-estimée »

Aux yeux d’Isack Hadjar, celui que l’on appelait le « Professeur » n’a pas eu la reconnaissance qu’il méritait : « Je pense que sa carrière est vraiment sous-estimée. Je ne vais pas m'autoproclamer comme un type intelligent, mais j'ai certainement l'approche que mon père a toujours voulu, que j'utilise d'abord ma tête... Penser quand vous conduisez et faire la différence en dehors de la voiture. »