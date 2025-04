Dembélé : Le coup de poker du PSG !

Pierrick Levallet

Ce mardi soir, le PSG se déplace à nouveau sur la pelouse d’Arsenal. En octobre dernier, le club de la capitale s’était incliné face aux Gunners dès la deuxième journée des phases de poule de la Ligue des champions (2-0). Mais cette fois, le match a une plus grande importance, puisqu’il peut permettre de prendre une bonne option sur la qualification en finale.

Luis Enrique tente un coup de bluff avec Dembélé !

Et comme le rapporte Le Parisien, le PSG aura l’occasion de confirmer sa métamorphose. Depuis leur dernier affrontement, les Rouge-et-Bleu ne sont plus les mêmes. Mené par un Ousmane Dembélé resplendissant, le club de la capitale flambe depuis cet hiver. Mais Luis Enrique aurait fait un coup de poker récemment, en essayant de cacher sa panoplie offensive quitte à sacrifier sa série d’invincibilité en Ligue 1 (défaite 1-3 contre Nice vendredi dernier).

Le PSG peut prendre sa revanche sur Arsenal

L’idée était claire dans l’esprit de l’entraîneur du PSG : ne pas trop se dévoiler dans l’attente du choc contre Arsenal. À voir maintenant si les hommes de Mikel Arteta se feront surprendre, et surtout si les récents résultats des Parisiens étaient le fruit d’un coup tactique de Luis Enrique et non d’une véritable baisse de forme...