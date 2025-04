Transfert au PSG : C'est confirmé pour Lucas Chevalier !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Métamorphosé, Gianluigi Donnarumma est attendu face à Arsenal ce mardi soir en demi-finale aller de Ligue des champions. Le portier italien a une revanche à prendre après sa performance catastrophique en phase de Ligue. Cette piteuse prestation a bien failli lui coûter sa place au PSG. La direction avait même trouvé son successeur sur le marché.

Le PSG retrouve une vieille connaissance. En demi-finale de Ligue des champions, le club parisien retrouve Arsenal à l’Emirates Stadium, six mois après leur première confrontation. Le 1er octobre dernier, les Gunners avaient éteint la formation de Luis Enrique grâce à des buts de Kai Havertz et Bukayo Saka, mais aussi aux grossières erreurs de Gianluigi Donnarumma.

Intérêt confirmé pour Chevalier

Fautif sur les deux buts, le portier italien était alors au creux de la vague. En manque total de confiance, Donnarumma avait aussi agacé ses dirigeants. Selon les informations du Parisien, Luis Campos et Luis Enrique avaient quasiment tiré un trait sur le champion d’Europe 2021. Le Portugais, en collaboration avec l’entraîneur espagnol, avait établi une liste de candidats potentielle dans laquelle se trouvait Lucas Chevalier, le jeune portier du LOSC.

Donnarumma a rebattu les cartes

Placé très haut, l’international tricolore n’est plus aussi certain de rejoindre le PSG l’été prochain. Car depuis, Donnarumma a retrouvé son assurance, son leadership, mais aussi sa confiance. « Les équipes championnes ont toujours des sauvetages de gardiens quand il faut. Il prend de plus en plus de la valeur dans le but. On a vraiment besoin d'un grand gardien, il montre sa valeur » avait confié Marquinhos, le capitaine de cette équipe parisienne. Face à Liverpool et Aston Villa, l’Italien a été le sauveur d’une équipe, qui aspire à éliminer une troisième formation anglaise. Ça passe d’abord par un exploit à Londres, mais aussi par un Donnarumma au sommet de sa forme.