DAZN : L'échange lunaire en direct qui fait le buzz !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’OL a remporté une victoire importante contre le LOSC (2-1) ce samedi soir, s'emparant de la 4e place du classement en attendant le résultat de Strasbourg contre le Stade de Reims. Rayan Cherki, auteur du second but de la partie, a partagé un moment de légèreté sur le plateau de DAZN après la rencontre, avant d'adresser un message de soutien à son coéquipier Ernest Nuamah, sorti rapidement sur blessure.

L’Olympique Lyonnais a décroché une victoire primordiale dans la course à l’Europe ce samedi soir, l’emportant face au LOSC (2-1) au Groupama Stadium. De quoi permettre aux hommes de Paulo Fonseca de dépasser son adversaire du soir au classement et de s’emparer de la 4e place en attendant le résultat de Strasbourg, en déplacement sur la pelouse de Reims ce dimanche (17h15).

« Tu sens le couscous ! »

Auteur du deuxième but de son équipe, Rayan Cherki avait de quoi être de bonne humeur au moment de prendre la parole sur DAZN. « Tu sens bon », a-t-il lancé à Zoumana Camara sur le plateau installé au bord de la pelouse, de quoi faire réagir le journaliste Smail Bouabdellah, rétorquant avec humour : « Et moi je pue ? », déclenchant l’hilarité des trois hommes. « Tu sens le couscous, a relancé Cherki en se marrant. Moi aussi je dois sentir le couscous à cette heure-ci! »

Cherki pense à Nuamah

Un début de séquence authentique qui n’a pas empêché le joueur de l’OL d’aborder ensuite plus sérieusement la victoire contre Lille, et notamment la sortie sur blessure d’Ernest Nuamah à la 7e minute. « Je voudrais passer un message pour Ernest Nuamah. Toute l’équipe pense à lui, assure le jeune homme de 22 ans. Bon rétablissement, on est avec toi. Reviens-nous rapidement, on a besoin de toi. Que Dieu soit avec toi », a confié Rayan Cherki.