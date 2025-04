Incroyable, il refuse «les millions» du PSG

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Eric Abidal a tout gagné avec l’OL entre 2004 et 2007 avant de signer au FC Barcelone au même moment que Thierry Henry. Néanmoins, la trajectoire de sa carrière aurait pu être bien différente s’il était parti au clash avec Claude Puel à l’été 2003 en acceptant la proposition à plusieurs millions d’euros du PSG comme le coach l’a expliqué.

Le Paris Saint-Germain aurait pu mettre la main sur Eric Abidal l’été du départ de Ronaldinho au FC Barcelone. En effet, Vahid Halilhodzic qui venait tout juste d’arriver du Stade Rennais souhaitait s’attacher ses services et lui avait notamment vendu monts et merveilles au cours d’une visite des infrastructures parisiennes. « Fin de saison, il y a pas mal de clubs qui le voulaient. Il y a le Paris Saint-Germain d’Halilhodzic qui l’a court-circuité et puis qui lui a fait visiter le centre d’entraînement, le stade, lui promettant des salaires etc. Nous bien sûr, on lève l’option d’achat, il ne voulait pas signer son contrat. Il était absent : difficile », raconte Claude Puel qui n’était autre que son coach à l’époque au LOSC où il avait débarqué en prêt de l’AS Monaco.

Puel refuse de le céder au PSG, Abidal craque : «Il ne m’a pas adressé la parole pendant plus d’un mois»

La défiance d’Eric Abidal n’avait pas pour autant engendré une panique chez Claude Puel qui explique lui avoir remis les idées en place. Et ce, quand bien même le défenseur français n’était pas prêt à l’entendre. « Au bout d’un mois, on n’a pas lâché, on l’a reçu dans mon bureau, je lui ait dit : « Je ne te lâcherai pas. Tu es arrivé en cours de saison. Je t’ai fait signer à Monaco. Tu étais à Lyon - La Duchère. Je t’ai fait débuter, je t’ai inscrit dans le milieu professionnel. Je t’ai repris à Lille, le club t’a permis de te révéler. Tu dois au moins un an au club et tu dois rester pour l’année suivante. C’est une question de respect ». Il était comme un fou, il s’est levé, il a tapé dans la porte de mon bureau, et il est passé à travers. Il est parti sans rien dire. Et puis le lendemain, il était à l’entraînement. Il ne m’a pas adressé la parole pendant plus d’un mois ».

«On aurait pu tout perdre parce que c’était tant de millions qu’on aurait pu avoir du Paris Saint-Germain»

A son retour à l’entraînement après son coup de sang, Eric Abidal a été plus que performant et a pu voir la prédiction de Claude Puel se réaliser : dire non au PSG et à ses millions tout de suite, mais trouver un meilleur salaire et un club plus huppé à l’époque sportivement parlant en restant un an de plus. « Mais de suite, à un très haut niveau. Il a réintégré l’équipe et il a fait une saison extraordinaire. A la fin de la saison, il a signé à Lyon qui jouait chaque fois le top du championnat, puis Barcelone. A partir de là, ça a été un joueur tout le temps respectueux par rapport à son environnement, ses coéquipiers, comment mener sa carrière. On a développé un joueur, mais aussi l’homme. Et pourtant, on aurait pu tout perdre parce que c’était tant de millions qu’on aurait pu avoir du Paris Saint-Germain. Et j’avais dit : « Là, tu as des propositions. Mais à la fin de l’année, si tu confirmes, t’auras d’autres propositions bien plus importantes de clubs et en tant que salaire ». Et c’est ce qui est arrivé ».