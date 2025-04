«Un talent spécial», la signature qui va régaler le PSG

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A seulement 19 ans, Désiré Doué se mue déjà comme étant un joueur sur lequel Luis Enrique et Didier Deschamps vont pouvoir compter au PSG et en équipe de France. L’attaquant latéral arrivé de Rennes l’été dernier à Paris a enflammé Thierry Henry, bluffé par son but et les conditions délicates traversées pour y parvenir.

Doublé contre l’ASSE (6-1), et un but à chaque fois contre l’USL Dunkerque (4-2), le SCO d’Angers (1-0) et Aston Villa (3-1). Force est de constater que Désiré Doué est sur une folle série de réalisme avec le PSG sur ses quatre dernières sorties avec cinq réalisations. Le polyvalent attaquant latéral et milieu offensif recruté l’été dernier pour 50M€ en provenance du Stade Rennais fait le bonheur de son entraîneur Luis Enrique.

«Les gens peuvent voir sa technique, sa finition, sa conscience de sa position entre les lignes»

Titularisé par le coach du PSG mercredi soir pour la réception d’Aston Villa en quart de finale aller de Ligue des champions, Désiré Doué impressionne Thierry Henry et notamment pour sa performance physique sur son but. « Il était presque inarrêtable ce soir. Les gens peuvent voir sa technique, sa finition, sa conscience de sa position entre les lignes. Mais ce que je trouve exceptionnel, c’est qu’être capable de générer de la puissance (sur son but) quand quelqu’un vous pousse au moment de tirer, ça n’est pas facile, vous pouvez me croire ».

«S’il est comme ça, capable de mettre (Bradley) Barcola sur le banc de touche alors qu’il a été en équipe nationale avant lui...»

« S’il est comme ça, capable de mettre (Bradley) Barcola sur le banc de touche alors qu’il a été en équipe nationale avant lui, c’est un talent spécial. J’espère qu’il pourra rester ainsi et durer longtemps ». a conclu Thierry Henry, son ancien coach chez les Espoirs et pendant les JO de Paris 2024 sur CBS Sports.