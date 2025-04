Laure Boulleau, sa nouvelle histoire d’amour ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A tout juste 18 ans, Myles Lewis-Skelly est en train de se bâtir une belle réputation. L’arrière latéral, passeur décisif pour Mikel Merino mardi soir lors du succès d’Arsenal contre le Real Madrid (3-0), a tapé dans l’œil de Laure Boulleau présente sur le plateau du Canal Champions Club, émission de Canal+.

Au fil de ses 13 années de carrière au plus haut niveau du football français et mondial avec le PSG et l’équipe de France, Laure Boulleau a acquis une expérience XXL du poste de latéral gauche qui était sien. Reconvertie consultante pour Canal+, Boulleau intervient régulièrement sur les antennes de la chaîne cryptée pour le Canal Football Club et le Canal Champions Club entre autres.

Myles Lewis-Skelly impressionne Laure Boulleau

Mardi soir, Arsenal recevait le Real Madrid dans le cadre du quart de finale aller de la Ligue des champions. Une victoire nette et sans bavure des Gunners sur le score de 3 buts à 0 avec un Myles Lewis-Skelly une nouvelle fois remarqué. En plus de ses incursions ballon au pied et son travail défensif, le latéral gauche de 18 ans formé à Arsenal a délivré la passe décisive à Mikel Merino pour le but du 3-0.

«C'est un petit coup de cœur, c'est vrai»

Après la rencontre, les consultants présents sur le plateau de Canal+ ont loué la maturité de l’international anglais, y compris Laure Boulleau qui a joué au même poste que Myles Lewis-Skelly. « Je le trouve calme. Il ne joue pas comme un ailier qui court partout. Je trouve qu'il a ce côté d'un milieu de terrain qui a cette sérénité de trouver des passes assez justes. Nan, c'est un petit coup de cœur, c'est vrai ».