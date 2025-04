Danse avec les Stars : «Ma plus grosse tritesse», elle va louper Adil Rami !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C'est ce vendredi soir que la finale de Danse avec les Stars se disputera sur TF1. Qui de Lénie, Florent Manaudou ou Adil Rami succèdera à Natasha St-Pier, qui a remporté DALS en 2024 ? La chanteuse canadienne ne couronnera malheureusement pas le futur vainqueur. Une absence qui l'affecte particulièrement.

Ils ne sont maintenant plus que 3 à pouvoir remporter Danse avec les Stars ! L'affiche de la finale de l'émission de TF1 est désormais connue. Comme attendu, Lénie y figure et à ses côtés, on peut retrouver Florent Manaudou et Adil Rami, l'une des révélations de cette saison de DALS. Rendez-vous donc vendredi soir pour savoir qui succèdera à Natasha St-Pier.

« C’est ma plus grosse tristesse »

Tenante du titre sur Danse avec les Stars, Natasha St-Pier ne pourra malheureusement pas être là pour remettre le trophée au gagnant ou à la gagnante de cette année. Triste, la chanteuse canadienne a lâché pour Le Parisien : « C’est ma plus grosse tristesse. Nous avons envisagé tous les moyens mais je serai en spectacle à plus de deux heures de route de Paris ».

« J’aurais tellement voulu être là »

« J’aurais tellement voulu être là car cette émission me tient vraiment à cœur et représente beaucoup pour moi. Mais cela ne m’a pas empêchée d’avoir suivi et aimé cette saison », a poursuivi Natasha St-Pier.