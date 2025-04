Adil Rami : Le règlement de comptes avec son ex ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sur TF1 avec Danse avec les Stars, Adil Rami est également à l'antenne sur M6. Présent au casting de l'émission Les Traitres, l'ancien joueur de l'OM avait dernièrement fait certaines révélations sur le tournage et le fait que cela lui avait permis de surmonter une séparation amoureuse. Un tacle glissé de Rami à l'encontre de son ex ?

Malgré sa retraite sportive, Adil Rami n'a clairement pas disparu des écrans. Bien au contraire. Qualifié pour la finale de Danse avec les Stars sur TF1, le champion du monde 2018 est toujours en lice dans Les Traitres sur M6. Un tournage que Rami a rejoint suite à une fraiche rupture amoureuse, à propos de laquelle il a pu expliquer dernièrement : « Ce n'est pas une rupture gravissime, ça m'a fait du bien de quitter cette relation. Mais c'est vrai que de partir directement et d'enchaîner sur cette émission, ça m'a permis d'être focus sur la découverte d'autres personnalités, sur le jeu, et aussi de jouer le rôle que j'avais à jouer à fond. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé pour me concentrer sur des choses beaucoup plus importantes que des histoires d'ex ».

« Il a envoyé une pique de taille »

Ces propos d'Adil Rami ne sont pas passés inaperçus auprès de Bastos, habitué des émissions de télé-réalité et qui connait l'ex d'Adil Rami, Léna Guillou. C'est alors que sur Twitch, il a balancé à propos de ce qu'il voit comme un tacle de l'ancien joueur de l'OM : « Adil Rami a envoyé, ce que dans quoi moi j’ai vu une pique. Il a envoyé une pique de taille pour Léna. Dites moi si vous aussi vous voyez ça ou si juste je cherche la merde ? J’adore Adil attention. Moi là, le « c’est pas une rupture gravissime », ça veut dire « cette relation, ce n’était pas… ». A mon avis, il se rend compte qu’il est en train d’envoyer une pique et Adil aime bien ne pas trop foutre le bordel sur les réseaux. C’est ça qui le fait bégayer un peu derrière ».

« Cette relation pour elle c’était probablement l’une des plus importantes »

« Le mec nous dit quand même que sa relation, ce n’était pas très important quoi. Léna doit se retourner dans sa tombe à l’heure qu’il est. Ce n’était pas la relation de sa Life, il n’était pas fou amoureux quoi. Moi je vois la pique et elle pique. Peut-être que Léna n’a pas compris, mais à mon avis, la connaissant, elle devrait répondre à un moment. Et je suis là pour l’aider. Léna, je pense que ceci était une énorme pique. Léna, nous avait montré que cette relation pour elle c’était probablement l’une des plus importantes, qu’elle avait été traumatisée, bouleversée. Et lui vient de nous dire avec désinvolture que cette relation n’était pas la plus importante de sa life », a conclu Bastos concernant Adil Rami et son ex.