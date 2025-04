Surprise pour l’OM, De Zerbi jubile

Alexis Brunet

Face à Montpellier, Roberto De Zerbi était privé de plusieurs éléments en défense centrale. Le technicien italien ne pouvait pas compter sur Leonardo Balerdi et Luiz Felipe et il a donc dû bricoler en mettant Ulisses Garcia dans l’axe. Le Suisse a donné satisfaction et le coach marseillais ne s’est pas privé pour le dire à son vestiaire.

Le sprint final est lancé en Ligue 1 et l’OM a pris une grande décision pour gérer au mieux les derniers matches. Le club phocéen s’est envolé pour l’Italie, pour une grande mise au vert qui devrait durer plusieurs jours et même peut-être jusqu’à la fin de la saison. La délégation marseillaise est composée d’une cinquantaine de personnes, et même les blessés sont de la partie.

Balerdi et Luiz Felipe sont blessés

Justement, l’OM aimerait bien pouvoir récupérer ses blessés rapidement. Face à Montpellier lors du dernier match, Roberto De Zerbi avait dû bricoler en titularisant dans l’axe Geoffrey Kondogbia, mais également Ulisses Garcia, qui est plus un latéral de métier. D’après les informations de L’Équipe, Leonardo Balerdi aurait de grandes chances d’être de retour contre Brest dimanche.

De Zerbi a encensé Garcia

Contre Montpellier, l’OM a brillé (victoire 5-1), mais aussi Ulisses Garcia. À un poste différent de d’habitude, le Suisse a rendu une belle copie et, selon L’Équipe, Roberto De Zerbi a d’ailleurs souligné la performance du joueur de 29 ans devant tout le vestiaire. Reste à voir si Garcia conservera sa place avec le retour annoncé de Leonardo Balerdi.