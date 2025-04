OM : De Zerbi dit stop pour une folle raison !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis l'été dernier, Roberto De Zerbi est l'entraîneur de l'OM. Aux commandes du club phocéen, l'Italien est donc arrivé avec ses méthodes qui peuvent parfois être particulières. Georgiy Sudakov peut d'ailleurs en témoigner. Ayant joué sous les ordres de De Zerbi au Shakhtar Donetsk, il a raconté certaines anecdotes.

Roberto De Zerbi est un entraîneur qui a marqué ses anciens protégés. Georgiy Sudakov a connu l'actuel technicien de l'OM au Shakhtar Donetsk. Et pour TMW, il a notamment avoué : « De Zerbi m'a profondément marqué. C'est probablement l'entraîneur qui a le plus influencé ma vision du football ».

« Avec lui, j'ai commencé à voir le jeu différemment »

Marqué par son expérience sous les ordres de Roberto De Zerbi, Georgiy Sudakov a ensuite raconté : « Avec lui, j'ai commencé à voir le jeu différemment : non seulement courir sur le terrain, mais aussi comprendre pourquoi nous faisons certaines choses, comment nous positionner, comment attirer l'adversaire, quand prendre des risques et quand ne pas en prendre. Il m'a appris à réfléchir. J'ai également été frappé par son obsession du détail ».

« Il pouvait interrompre une séance d'entraînement »

Une « obsession du détail » qui amenait d'ailleurs Roberto De Zerbi à arrêter l'entraînement régulièrement. « Il pouvait interrompre une séance d'entraînement sur une seule mauvaise passe : pour expliquer, démontrer, viser la perfection. Et en même temps, il soutenait et donnait confiance aux jeunes joueurs. Il a cru en moi à mes débuts, et cela a été très important », a poursuivi Georgiy Sudakov concernant l'entraîneur de l'OM.