PSG : Le clan Dembélé met le feu dans une grand club européen

A quelques semaines de l'ouverture du mercato, le PSG se prépare en coulisses et possède un atout de choix pour attirer des joueurs : Moussa Sissoko. L'influent agent gère les intérêts de Dayot Upamecano, ce qui inquiète le Bayern Munich, conscient de la proximité entre l'agent et le PSG.

Lancé dans une fin de saison haletante avec la perspective de rester invaincu en Ligue 1, tout en rêvant de décrocher sa première Ligue des champions, le PSG ne perd toutefois pas l'opportunité de préparer l'avenir. Et pour cause, le mercato estival ouvrira ses portes dans quelques semaines et le club de la capitale pourrait bénéficier d'un atout de taille.

Upamecano au PSG, l'agent de Dembélé met le feu au Bayern

En effet, la proximité entre la direction du PSG et Moussa Sissoko n'est plus à démontrer. Et pour cause, ce dernier est notamment l'agent d'Ousmane Dembélé, de Randal Kolo Muani ou encore de Désiré Doué. Mais pas seulement, puisqu'il gère également la carrière de Dayot Upamecano.

Le successeur de Marquinhos ?

Et selon les informations de Christian Falk, journaliste de BILD, cette proximité entre le PSG et Moussa Sissoko inquiéterait le Bayern Munich, conscient que cela pourrait faciliter un transfert de Dayot Upamecano. D'autant plus que le PSG cherche toujours le successeur de Marquinhos à moyen terme. Le club bavarois souhaiterait prolonger le contrat du défenseur français qui s'achève en 2026. Une situation qui commencerait à créer une petite panique au sein du Bayern.