Transfert à 30M€ : L’OM reçoit un avertissement de l’étranger !

Axel Cornic

Relancé par Roberto De Zerbi à un poste inhabituel de milieu droit, Luis Henrique semble avoir tapé dans l’œil de plusieurs clubs étrangers. C’est le cas du Bayern Munich ou de Newcastle, mais également de l’Inter, qui s’est exprimé ce mercredi par le biais de son président Giuseppe Marotta.

Recruté pour seulement 8M€, Luis Henrique pourrait être le gros coup du début de mercato estival. Il semble avoir la cote à l’étranger et l’OM rêve de tirer entre 30 et 35M€, ce qui le ferait directement entrer dans le top des meilleures ventes dans l’histoire du club. Mais pour le moment, on est encore loin de ce montant...

Luis Henrique vers l’Inter ?

Car l’Inter, qui aurait déjà trouvé un accord avec Luis Henrique ainsi qu’avec ses agents, ne serait pas disposé à aller jusqu’à cette somme. Leur limite serait plutôt autour des 20 ou 25M€, qui resterait tout de même une belle plus-value pour l’OM. L’homme au centre de ce dossier semble être le directeur sportif Mehdi Benatia, qui possède un excellent réseau en Italie.

« Nous ne ferons pas de révolution, l'équipe est compétitive »

Au micro de SportMediaset ce mercredi, le président de l’Inter a laissé entendre que son club n’allait pas faire de folies. « Nous ne ferons pas de révolution, l'équipe est compétitive » a déclaré Giuseppe Marotta. « Nous allons continuer l'inclusion progressive de nouveaux profils, nous devons créer des actifs et l'entreprise a donné des instructions fermes à ce sujet. De toute façon, nous ne changerons pas l'équipe ».