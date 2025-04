OM : Un nouveau transfert offert à De Zerbi ?

Axel Cornic

Après avoir profondément remanié l’effectif l’été dernier, Mehdi Benatia et Pablo Longoria semblent vouloir faire encore quelques ajustements en vue de la saison prochaine. Et ça pourrait commencer par la défense, puisque la presse italienne nous livre déjà un premier nom pour le mercato de l’Olympique de Marseille.

La première saison du projet mené par Roberto De Zerbi est proche de son terme et on peut tirer un bilan assez clair sur l’effectif, avec quelques lacunes à combler. C’est notamment le cas avec la défense, où le coach de l’OM a souvent dû bricoler et y placer des joueurs pas vraiment dans leur poste le plus familier.

L’OM en pince pour Lucumí

Ainsi, Pablo Longoria et Mehdi Benatia semblent déjà avoir lancé les grandes manœuvres à quelques semaines du début du mercato estival. D’après les informations de Il Corriere dello Sport, l’OM serait sur les traces de Jhon Lucumí, défenseur central de 26 ans qui évolue actuellement à Bologna. Il est l’une des grandes révélations de la saison dernière sous les ordres de Thiago Motta et il a confirmé cette année, avec Vincenzo Italiano.

La défense, une priorité ?

Le Colombien serait un renfort de tout premier choix pour l’OM, mais la liste des clubs intéressés serait apparemment très longue. Ainsi, du côté de Marseille on aurait déjà activé d’autres pistes, puisqu’en Allemagne on a notamment parlé de Jonathan Tah, en fin de contrat avec le Bayer Leverkusen ainsi que Facundo Medina, actuellement au RC Lens.