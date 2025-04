«Une histoire particulière» : Marion Rousse dévoile son coup de coeur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Invitée à commenter les préparatifs du Tour de France Femmes, Marion Rousse a notamment évoqué le fait que le départ de cette édition 2025 aura lieu en Bretagne, une région avec laquelle l'ancienne cycliste professionnelle à une histoire particulière comme elle l'a expliqué.

Directrice du Tour de France Femmes, Marion Rousse prépare l'édition 2025 qui s'élancera le 26 juillet prochain de Vannes. Il faut dire que l'ancienne cycliste professionnelle a une relation particulière avec la Bretagne, une vraie terre de cyclisme. D'ailleurs, l'édition masculine passera également par l'ouest de la France avec notamment une septième étape dont l'arrivée au fameux Mûr-de-Bretagne devrait offrir une belle bagarre entre les favoris. Marion Rousse quant à elle se réjouit que les Femmes partent de Bretagne.

Marion Rousse et sa relation spéciale avec le Bretagne

« C’était une évidence, on savait qu’un jour on viendrait en Bretagne, c’est un passage obligé avec un public de connaisseurs, une terre de champions et championnes, avec en plus un paysage qui est juste magnifique, ça fait vraiment partie de la magie du Tour. On a trouvé en plus un terrain idéal pour ces trois premières étapes. Tous les ingrédients étaient réunis. Il fallait aussi que la Bretagne ait envie de nous accueillir, et ça a été le cas », confie-t-elle dans une interview accordée à Ouest-France.

«La Bretagne c’est une histoire particulière pour moi…»

Il faut dire qu'en 2021, alors son fils Nino venait de naître, Marion Rousse voyait son conjoint Julian Alaphilippe remportait la première étape de Tour de France entre Brest et Landerneau. « Cet été-là, en 2021, c’est la seule année où je n’ai pas commenté le Tour car je venais d’accoucher de Nino. Et quand Julian (Alaphilippe, son compagnon) passe la ligne, il fait le signe pour Nino. Donc c’était une arrivée un peu spéciale pour moi, la Bretagne c’est une histoire particulière pour moi… », ajoute la directrice du Tour de France Femmes.