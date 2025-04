60M€ : Un crack valide sa signature au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé sur la pelouse du Parc des Princes face à Aston Villa (3-1) en quart de finale aller de Ligue des champions. Désiré Doué a brillé en égalisant avec un but remarquable, confirmant ainsi son excellent début d’année avec le club. Interrogé après la rencontre, le joueur formé au Stade Rennais a savouré son aventure parisienne.

Les cauchemars européens sont de l’histoire ancienne pour le PSG. Après l’incroyable scénario de la double confrontation face à Liverpool en huitième de finale, le club de la capitale a pris une belle option pour la qualification en demi grâce à son succès contre Aston Villa (3-1) au Parc des Princes. Si les hommes d’Unai Emery avaient ouvert le score par l’intermédiaire de Morgan Rogers à la demi-heure de jeu, le PSG a rapidement égalisé grâce à Désiré Doué.

« J’ai choisi la frappe et elle est dedans donc c'est super »

Le jeune international français a été l’auteur d’un but fantastique, sur une frappe qui a touché la transversale d’Emiliano Martinez avant de rentrer dans le but. « Ma première intention était de centrer. Quand je me suis décalé après, j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment d'options donc j'ai choisi la frappe et elle est dedans donc c'est super », a reconnu Désiré Doué au micro de Canal+.

« Je prends beaucoup de plaisir ici »

Recruté l’été dernier pour 60M€, le joueur formé au Stade Rennais ne regrette absolument pas sa signature au PSG. « Quand on est entouré de grands joueurs comme ça, le jeu est fluide, le jeu va vite, je prends beaucoup de plaisir ici et je suis très très content de jouer dans cette équipe », a-t-il indiqué, rapporté par CulturePSG.