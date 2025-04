Luis Enrique - PSG : Le divorce est confirmé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entre Marco Asensio et Luis Enrique, ça n'a jamais vraiment décollé. Arrivé au PSG durant l'été 2023, l'ancien buteur du Real Madrid n'a jamais eu vraiment sa chance dans la capitale. C'est donc logiquement qu'il a rejoint Aston Villa, sous la forme d'un prêt. Il y a retrouvé Unai Emery, un entraîneur qui lui a permis de retrouver la confiance.

Entre le PSG de Luis Enrique et Marco Asensio, ça ne collait plus. En manque de temps de jeu, l’international espagnol commençait à s’impatienter dans la capitale. En quête de temps de jeu, il a accepté l’idée d’un prêt à Aston Villa. Et visiblement, cette aventure lui plaît.

« Il ne souhaite pas revenir »

En Premier League, Asensio a retrouvé du temps de jeu, et surtout un entraîneur qui lui fait confiance. Unai Emery l’utilise régulièrement. Aujourd’hui, l’attaquant s’éclate, à un point qu’il n’envisage plus de revenir au PSG. « Il ne souhaite pas revenir » avait déclaré son entourage au quotidien L’Equipe.

Asensio prête allégeance à Emery

Le journaliste Guillem Balague confirme la tendance. Entre Luis Enrique et Unai Emery, Asensio a fait son choix. « Unai a essayé de recruter Asensio au moins trois fois. Il a toujours dit à Unai qu'il voulait travailler avec lui et se développer avec lui » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par la BBC.