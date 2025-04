Après l'OM, il tombe amoureux du PSG !

Amadou Diawara

Formé à l'OM, Samir Nasri a mis un terme à sa carrière en septembre 2021. Malgré son passage à Marseille, l'ancien international français est tombé sous le charme du PSG de Luis Enrique. En effet, Samir Nasri n'a pas tari d'éloge à l'égard de la bande à Ousmane Dembélé, qu'il juge meilleur que le FC Barcelone de la MSN (Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar).

Lors de l'été 2023, le PSG a remercié Christophe Galtier. Pour remplacer le technicien français, le club de la capitale a décidé de faire confiance à Luis Enrique. Un choix judicieux, puisque l'Espagnol fait du très bon travail avec les joueurs du PSG depuis son arrivée.

Le PSG de Luis Enrique meilleur que son Barça ?

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG s'est construit un collectif jeune et fort, ne souhaitant pas recruter de nouvelle superstar. Une stratégie qui paye grâce à la patte Luis Enrique. D'ailleurs, Samir Nasri est tombé sous le charme de son PSG, et ce, malgré son lien particulier avec l'OM. Pour rappel, l'ancien international français a été formé à Marseille, avant de s'illustrer en Angleterre, du côté d'Arsenal et de Manchester City notamment.

«Je suis admiratif de ce qu’ils font»

« Je trouve ce PSG très impressionnant à la perte de balle. L’agressivité, la façon de récupérer le ballon très vite, très haut… J’ai joué contre le Barça de Luis Enrique, qui pouvait marquer n’importe quand avec Messi, Neymar et Suarez. Et je trouve que, collectivement, le PSG dégage une plus grosse puissance encore. J’aime aussi son jeu de position, avec des joueurs dont tu te demandes tout d’un coup ce qu’ils font là, alors que tout est calculé. Je suis admiratif de ce qu’ils font », s'est enflammé Samir Nasri, actuel consultant de Canal +, lors d'un entretien accordé à L'Equipe. Reste à savoir si le PSG parviendra à remporter sa toute première Ligue des Champions cette saison.