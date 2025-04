Transfert à 20M€, c'est le choc au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant le mercato d'hiver 2024, le PSG avait décidé de se tourner vers le Brésil pour renforcer son effectif. C'est ainsi que Lucas Beraldo a notamment été recruté pour environ 20M€ en provenance de Sao Paulo. Et le défenseur reconnaît que lorsque Luis Campos l'a appelé, il n'en revenait pas.

Désormais tourné vers le recrutement de jeunes éléments prometteurs, le PSG a notamment scruté le championnat brésilien durant le mercato d'hiver 2024. L'occasion pour les Parisiens de recruter Lucas Beraldo pour environ 20M€. Et le jeune défenseur brésilien reconnaît qu'il avait du mal à y croire.

Campos l'appelle, Beraldo était sous le choc

« C’est impossible d’expliquer ce que j’ai ressenti quand j’ai su que je pouvais signer au PSG. Quand Luis Campos m’a contacté pour me dire que le club voulait me recruter, on a eu une réunion avec lui et mon père. Après avoir raccroché, on ne savait pas comment réagir. Savoir que l’on allait aller à Paris. On a eu du mal à réaliser que nous allions rejoindre un tel club en Europe. Ça représentait tellement après tout ce que j’avais fait. J’allais représenter toute ma famille ici. Vraiment, il n’y a pas de mots pour décrire ce moment quand j’ai appris que j’allais signer au PSG », révèle-t-il au micro de PSG TV avant de dévoiler une autre anecdote.

«On a eu du mal à réaliser que nous allions rejoindre un tel club en Europe»

« Mon frère habitait à Paris et on est allé voir un match du PSG. C’était la première fois que j’allais au Parc des Princes. J’étais placé derrière le but, j’ai vu les joueurs entrer et j’ai rêvé de pouvoir y être un jour. Ce n’était qu’un rêve et aujourd’hui, je peux le réaliser tous les jours. Je peux fouler la pelouse du Parc des Princes, je peux jouer avec mes idoles qui sont maintenant mes coéquipiers, c’est incroyable. Mais c’est le plan que Dieu avait prévu pour nous, donc je dois juste le remercier d’avoir cette chance, ce destin », ajoute Lucas Beraldo.