Daniel Riolo, la maladie qui le frappe !

Au fil des années, l'utilisation des téléphones n'a fait qu'augmenter chez la population, surtout chez les jeunes. Un phénomène auquel n'échappe pas Daniel Riolo. Le journaliste RMC a confirmé être un véritable accroc à son téléphone, allant même jusqu'à parler de maladie, et ce même s'il n'a pas une grande utilisation des réseaux sociaux.

Le téléphone est quelque chose dont Daniel Riolo ne peut vraiment pas se passer. Aujourd'hui, cet appareil est rentré dans les mœurs de la population et son utilisation se démocratise et ne cesse d'augmenter. Pour beaucoup, il est désormais difficile de vivre sans téléphone et c'est le cas de Riolo.

« C'est une vraie maladie »

Invité d'Ouvre ton tel pour RMC, Daniel Riolo a évoqué son utilisation du téléphone. Accroc comme beaucoup, le journaliste s'est alors considéré malade, expliquant : « Comment je me sens sans téléphone dans la vie ? Est-ce qu'il m'arrive de sortir sans téléphone ? Moi pas du tout. C'est une vraie maladie. Je réponds vite et à tout le monde. Depuis un an, c'est encore plus qu'avant. C'est un vrai truc. Les décrochages sont rares. Ça ne peut être qu'en vacances. Je ne sais pas si je ne peux pas regarder mon téléphone pendant 15 minutes ».

« Ceux qui pensent que je suis accroc à Twitter, mais vraiment pas »

Evoquant par ailleurs son utilisation des réseaux sociaux, Daniel Riolo a démonté une idée reçue à son propos. « Plusieurs heures sur Twitter ? Je n'y passe pas plusieurs heures. Ceux qui pensent que je suis accroc à Twitter, mais vraiment pas. Je peux y être comme ça, regarder et envoyer des messages. Mais ce n'est pas pour autant que je vais lire tout ce qui se dit parce que c'est tellement flippant. Ça dépend aussi de l'algorythme dans lequel je suis. Il peut y avoir des moments où tu peux prendre des seaux entiers d'insultes et au bout de 48 heures, ce sont des soutiens. D'un coup, ça bascule », a-t-il assuré.