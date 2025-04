De Zerbi - OM : Riolo annonce une rupture violente

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent sur le plateau de RMC, Daniel Riolo a tiré la sonnette d'alarme. A cinq journées de la fin du championnat, l'OM est sur la pente descendante et pourrait tomber du podium s'il ne parvient pas à inverser la dynamique. En cherchant le responsable de la situation, le journaliste s'est arrêté sur Roberto de Zerbi.

L’OM est sur une dynamique inquiétante. Le club marseillais a concédé cinq défaites lors de ses sept derniers matches. Face à cette situation de crise, Pablo Longoria a ressenti le besoin de s’adresser aux supporters phocéens ce mardi. « Je comprends la colère. Mais ce club ne se construira jamais sur la division » a déclaré le président de l’OM, qui en a profité pour soutenir son staff. Mais pour Daniel Riolo, Roberto de Zerbi est en grande partie responsable de cette situation.

L'inquiétude de Riolo

« Non seulement je doute de la possibilité pour l'OM de finir dans la bonne zone, mais je doute même de De Zerbi. On va me dire qu'il faut du temps. Mais quand je regarde ce qu'il a fait dans le passé, ce n'était pas dans ce genre de clubs là. S'il n'est pas habitué à l'environnement de ce genre de clubs là, ça va être compliqué. Je commence à douter de tout dans le staff de l'OM, ses joueurs et lui » a-t-il déclaré sur RMC.

De Zerbi reste sur un divorce compliqué

Pour appuyer ses propos, Riolo a rappelé la fin d’aventure tumultueuse entre De Zerbi et Brighton. « De Zerbi, à Brighton ça s'est pas bien fini. A l'époque on me prenait pour un fou, mais si tu vas parler de lui aux dirigeants de Brighton, ils vont te dire qu'ils ne veulent plus en entendre parler. Après, on m'a fait croire que des grands clubs étaient sur lui. J'ai donné mon avis là-dessus, on me croit ou pas. J'ai peur que ça tourne au vinaigre. Je suis de plus en plus inquiet quand je vois son attitude sur le bord du terrain et la façon dont son message est reçu » a lâché le journaliste.