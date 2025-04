PSG : «Je signe», l’annonce sortie de nulle part !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au PSG, avant le déplacement à Londres pour se mesurer à Arsenal sur la pelouse de l’Emirates Stadium mardi prochain en demi-finale aller de Ligue des champions, l’heure est à la Ligue 1 et l’OGC Nice. L’occasion pour les hommes de Luis Enrique d’éventuellement finir la saison en championnat en étant invaincus, comme les Gunners en 2004. Mais le coach espagnol signerait pour une tout autre chose. Explications.

Grâce à son match nul concédé à Nantes mardi soir (1-1), le PSG a enregistré un 39ème déplacement de suite sans défaite en Ligue 1. Soit un de plus que l’AC Milan de Fabio Capello au début des années 90. Un record conséquent qui pourrait en appeler un autre : celui d’une invincibilité au Parc des princes et en dehors sur la totalité d’une saison de Ligue 1.

«Si on m'assure qu'en perdant contre Nice, je vais en finale de Ligue des champions, je signe immédiatement»

Il reste quatre matchs à l’équipe de Luis Enrique dont la réception de l’OGC Nice ce vendredi pour remplir cet objectif. Performance folle signée par Arsenal notamment en 2003/2004 avec 26 victoires pour 12 matchs nuls en Premier League. Invité à s’exprimer sur la question en conférence de presse ce jeudi avant Nice et Arsenal en demi-finale de la Ligue des champions, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a fait une confidence. « Les records, ce n'est pas notre objectif premier, ce sont les titres. Si on m'assure qu'en perdant contre Nice, je vais en finale de Ligue des champions, je signe immédiatement ».

«On est en mesure de battre ce record»

« Mais comme personne ne peut me l'assurer et qu'on est une équipe ambitieuse, comme on est en mesure de battre ce record (d’invincibilité en championnat), je crois que c'est important pour notre confiance d'arriver contre Arsenal en donnant 100% ». a tenu à tempérer Luis Enrique par le biais d’un discours retranscrit par RMC Sport ce jeudi. Le message est passé, reste à savoir ce qu'il adviendra à présent.