PSG : Le Qatar va lâcher une triple annonce !

Ce n’est plus un secret, le PSG et ses dirigeants comptent prochainement quitter le Parc des Princes. Le stade du club parisien n’est plus assez grand pour le Qatar, qui souhaite s’installer ailleurs. D’ailleurs, une annonce avec les trois sites retenus pour ce projet gigantesque devrait bientôt être lâchée. Explication.

Le PSG est prêt à tirer un trait sur une grande partie de son histoire. Depuis plusieurs années, le club parisien tente de négocier avec la mairie de Paris dans l’optique d’un rachat du Parc des Princes. Cependant, aucun accord n’a jamais été trouvé dans les deux parties, et désormais, les dirigeants qatariens du PSG souhaitent construire un nouveau stade.

Le PSG veut un nouveau stade

« J’aime beaucoup le Parc des Princes. Tout le monde l’aime. Si je décidais avec mon cœur, on ne partirait pas. Mais aujourd’hui, avec la tête, je constate que tous les autres clubs européens ont des stades de 100, 90 ou 80.000 places. On en a besoin, sinon, on est morts ! On a besoin de partir », déclarait notamment Nasser Al-Khelaïfi sur RMC en fin d’année dernière. En interne, plusieurs sites sont étudiés depuis plusieurs mois, notamment à Massy, Ris-Orangis, Montigny-le-Bretonneux, ou encore Aulnay-Sous-Bois.

Une annonce imminente ?

A en croire les dernières indiscrétions de l’AFP, le PSG va très prochainement dévoiler les trois sites définitivement retenus pour la construction du nouveau stade. Une annonce officielle devrait donc être révélée de la part de QSI, qui marque ainsi une grosse étape dans cette nouvelle aventure pour Paris.